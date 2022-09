Hace cuántos años que Pampita no se habla con Martín Barrantes, su primer marido

Pampita y Martín Barrantes formaron a finales de los 90 una de las parejas más envidiadas de la Argentina. Sin embargo, el matrimonio no llegó a durar ni un año a raíz de la infidelidad de la ex modelo con Benjamín Vicuña.



La hoy conductora y el ex polista se conocieron a través de Iván de Pineda, quien era el cuñado de Barrantes. Rápidamente el amor entre ellos fluyó de tal manera que en el 2002 decidieron casarse con una gran fiesta realizada en la localidad de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires.



El lugar había sido elegido estratégicamente para que pudieran asistir los familiares del ex polista, que tenía una propiedad en esa zona, y porque la ciudad se encontraba cerca de La Pampa, donde vivía la mayoría de la familia de Pampita.

Pampita y Martín Barrantes.



No obstante, lo que parecía que sería una hermosa historia de amor no llego a cumplir ni un aniversario. En el 2003 la pareja inició los trámites de divorcio y comenzó un verdadero escándalo que incluso llegaron a un juicio por “adulterio”.



Sucede que Pampita había iniciado una relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, de quien quedó embarazada cuando todavía estaba casada con Barrantes. Más tarde, la modelo aclararía que, si bien en los papeles seguían siendo marido y mujer, ya no estaban juntos.



“Yo me casé, me separé, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía no había salido el divorcio porque había que esperar un tiempo. Con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar la firma del papel para quedar embarazada y en ese momento era adulterio”, explicó Pampita.

Superados 20 años de aquel suceso escandaloso, Martín Barrantes decidió alejarse por completo de los medios, cansado de la exposición extremo. Entonces, decidió reamar su vida y casarse con Kateryna Wurzel, una persona de bajo perfil. Con ella tuvo un hijo llamado Felipe.



Martín Barrantes y Pampita no volvieron a hablarse ni verse luego de aquella escandalosa separación que ocupó horas y horas de pantalla en los programas de espectáculos por la disputa legal que mantuvieron.