Pampita contó el día que fue una novia fugitiva y qué famoso la ayudó a irse de la boda

Una carretera en medio de una zona apacible del interior del país. Una novia despampanante al costado del camino. Dos elementos singulares que suenan a película, pero que se conjugaron en la vida real de Pampita para aparentar un huída de una boda no deseada, aunque otro fue el motivo.

Carolina Ardohain no suele abordar en demasía su trunco matrimonio con Martín Barrantes, ese que apenas duró un año y que culminó envuelto en polémicas, acusaciones cruzadas y que claramente significó un grueso error para la modelo.

En el contexto del casamiento con el ex polista, Pampita experimentó una anécdota inverosímil, que le recordó Benito Fernández, un testigo presencial y de primera mano de todo lo que aconteció en esa tarde en La Pampa, con una gama de situaciones inhóspitas.

El diseñador no escatimó en pormenores y prendió el ventilador para narrar: “Casi no llegamos a la iglesia. Fue un capricho de esta chica, que es muy caprichosa. Ella quería entrar en un auto descapotable que le mandaba Pancho Dotto desde Capital (el casamiento fue en La Pampa)”.

Así llegó el nudo del problema, el imprevisto que complicó todo. “El auto se rompió en el camino, y pasaron como 45 minutos. El cura avisaba que si no llegábamos en diez minutos se iba, y Pampita me decía ‘si no llega el auto no me caso’”, añadió Benito a su relato.

Tras superar la vergüenza, Carolina tomó las riendas y describió todo lo que padeció: “Para que el auto no fuera a buscarme hasta el pueblo le pedí al señor de seguridad que me dejara en el cruce del camino. Me bajé ahí, vestida de novia en medio de la ruta, acompañada por Benito”.

Esa imagen poderosa de una famosa de su calibre, parada en la ladera de la ruta, con su vestido blanco radiante ameritaba una profundización y la actual esposa de Roberto García Moritán la detalló: “Pasaban los camioneros y me miraban sin entender nada. Parecía una novia fugitiva en medio de la ruta”.

Como si fuese poco, el hombre de la moda eyectó al chofer del vehículo y agarró el volante, por eso expresó: “Diseñador, padrino y chofer”. ¿Quién habrá visto a Pampita en una carretera enfundada de ese atuendo tan especial?