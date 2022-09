El gesto de Pampita tras la muerte del padre de Benjamín Vicuña

Este martes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Juan Pablo Vicuña Parot, el padre de Benjamín Vicuña. Fue el propio actor quien confirmó la noticia con un sentido posteo en sus redes sociales.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta", comenzó expresando Vicuña junto a una foto en blanco y negro que muestra a su padre en su juventud.

"Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", agregó.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", finalizó.

Enteradas de lo sucedido, la China Suárez y Pampita, sus ex parejas y madres de sus hijos, compartieron un mensaje en sus redes sociales. Además, la modelo y conductora decidió viajar en las últimas a Chile junto a sus hijos para acompañar al actor en este difícil momento. Pampita tuvo que hacer cambios de último momento en su agenda de esta semana. Junto a Bautista, Beltrán y Benicio, se sumó la pequeña Ana García Moritán.

"Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho. Yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, en las alegrías y en las tristezas. Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en que toda la familia nos abrazamos en todos, nos cuidamos y nos respetamos", había expresado la modelo y conductora en diálogo con LAM.

Benjamín Vicuña junto a su padre Juan Pablo.

Recordemos que la familia se encuentra transitando por un nuevo aniversario del fallecimiento de Blanca. Cada 8 de septiembre Carolina, Benjamín, sus hijos y sus parejas se reúnen para homenajear a la pequeña que hoy tendría 16 años. Sus restos descansan en el cementerio Parque del Recuerdo de Santiago.