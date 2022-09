Murió el padre de Benjamín Vicuña: el conmovedor mensaje del actor

Benjamín Vicuña enfrenta un duro momento familiar. Hace instantes se confirmó la noticia de la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, a los 80 años. Fue el propio actor quien confirmó la noticia con un conmovedor posteo en sus redes sociales.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta", comenzó expresando Vicuña en una publicación junto a una foto en blanco y negro que muestra a su padre en su juventud.

"Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", agregó.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", finalizó.

Como era de esperarse, la publicación de Vicuña rápidamente se colmó de mensajes de apoyo de parte de sus más de 2.7 millones de seguidores en Instagram.

En las últimas semanas, a raíz de los problemas de salud de su padre, el actor viajaba entre Chile y la Argentina, donde se encuentra realizando la obra El método Grönholm en el Paseo La Plaza.

Vicuña, recientemente separado de Eli Sulichin, evitó hablar públicamente del cuadro de salud de su padre, pero sí en sus redes compartió distintas fotografías y mensajes. "De la mano con más fuerza que nunca", fue el último posteo que realizó el actor el miércoles 31 de agosto.