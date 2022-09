Benjamín Vicuña explicó por qué no quiere hablar de Eli Sulichín

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín sorprendieron a todos al confirmar su separación tras ocho meses de romance. Como era de esperarse, los medios de comunicación abordan al actor para lograr alguna exclusiva. Así fue le caso de Intrusos (América), quienes esperaron a Benjamín con un móvil a la salida del teatro.

"¿Cómo estás transitando este momento posterior a tu separación?", le consultó el movilero. "No hablo de eso, no quiero sumarle cosas ni comentarios. Estamos bien", disparó Vicuña, sin dar lugar a más preguntas.

Sin embargo, el cronista e preguntó si estaba enojado con LAM (América) luego de que Yanina Latorre, panelista del ciclo, contara que Eli fue quien decidió terminar con la relación. "Está todo bien. No pasa nada. Agradezco la preocupación y ya está", dijo y se despidió.

Hay quienes aseguran que él la dejó a ella, pero lo cierto es que ambos tienen agendas muy ocupadas. Sulichín se la pasa viajando por trabajo. Y Vicuña tiene su agenda completa por el teatro, los hijos y la preocupación por su padre, que está enfermo y vive en Chile. La suma de todo esto habría sido, en definitiva, lo que habría determinado la separación.

Recordemos que con respecto a los motivos, Latorre había informado en LAM: "Él no se la esperaba. El tema es que tienen vidas muy diferentes. Benjamín está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud y ahora está estable".

Además, agregó: "Hay diferencias de agenda. Ella viaja mucho". Sin embargo, aclaró que no hubo una pelea entre ellos y que en un futuro no descartan volver a estar juntos.

"Yo creo que él no se lo esperaba, estaban bien", explicó Latorre. "Yo una vez me los crucé y me pregunté ‘¿cuánto tiempo podrá aguantar esta chica este ritmo de vida?", agregó.