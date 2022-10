La feroz respuesta de Zaira Nara a Flor de la V por su “mal chisme”

La separación casi en conjunto de las hermanas Wanda y Zaira Nara generó mucha tela para cortar en los medios de espectáculo. Con la rubia poniéndole punto final a su relación con Mauro Icardi y la morocha haciendo lo propio para con Jakob Von Plessen, el tema de debate de todos los programas de esta semana se abocó a dichas rupturas.

Este viernes, en Intrusos, Flor de la V lanzó una polémica teoría respecto a las separaciones de las hermanas. Como parte de una especulación, la conductora de América TV dio a entender que como Zaira está sin ofertas laborales se buscó esta ruptura para tener exposición y conseguir alguna propuesta.

“Hay una teoría que anda dando vueltas que tiene que ver con las hermanas Nara. Dicen que como Zaira no estaría trabajando, estaría utilizando esta estrategia para conseguir algo. Una cosa es trabajar con marcas, ir a eventos, y otra es conducir un programa. Yo creo que cuando llegas a la conducción querés seguir por ese lado…”, comenzó explicando Flor de la V.

Por estas horas y dada la repercusión que tuvieron los comentarios de Flor de la V en su programa, fue la propia Zaira Nara quien salió al cruce a contestarle la conductora de Intrusos y disparó fuerte contra los rumores que deslizó públicamente al aire.

“Qué pena Flor de la V que hables con tanta mala leche cuando creía que teníamos buena onda. Por suerte estoy en uno de los mejores años de mi carrera. Trabajando como nunca antes. Jamás pondría a mi familia en juego. Tampoco jamás necesité de la exposición. Seguro lo dijiste sin pensar”, lanzó picante en un tweet desde su cuenta.

Con este comentario en Twitter, Zaira también apuntó al panel de Intrusos que incluso deslizó otra teoría de que ninguna de las dos hermanas está separada sino que es todo un movimiento para generar prensa. Definitivamente, la modelo de 34 años salió fuerte al cruce a callar cualquier tipo de especulación respecto a su separación.

Por su parte, a aquellos comentarios de Flor de la V, la panelista Virginia Gallardo fue la única que salió en ese momento a defender a la hermana de Wanda: “Pero Zaira no ha especulado nunca con su vida personal, sería la primera vez y aparte tenés que tener al otro que lo comparta”, expresó.

Previamente, Zaira había dado una nota a un móvil casualmente de Intrusos también, y explicó no querer dar muchos detalles al respecto. “Estoy bien. La verdad es que a veces, siendo alguien público, uno preferiría no decir nada. Pero me parece que uno tiene cierto compromiso y está bueno contarlo para aclarar, frenar y después está en uno cuánto quiere o no contar. En mi caso quiero que se quede ahí, porque es algo íntimo y muy personal”.