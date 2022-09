Mientras se defendía de una acusación de abuso, Gerardo Romano besó a Florencia de la V en medio de una nota

Este martes, Gerardo Romano visitó el programa Intrusos (América) para hacer su descargo tras haber sido acusado de abuso por la actriz Paula Di Chello. En medio de su defensa, el actor besó a Florencia de la V al intentar recrear la escena en la que se habría propasado con su colega.

“Me sorprendió totalmente la denuncia. Es la primera vez. Se volvió peligroso actuar. Se olvidó de que estaba haciendo una ficción. El actor estaba haciendo un personaje", remarcó Romano en parte de su descargo.

Además, el artista agregó: “Yo no lo recuerdo: no tengo el libreto, no recuerdo si estaba marcado. Dudo mucho que Hugo Alejandro Moser deje a un actor inventar una escena de besos donde no había. Lo que demuestra que ella miente y tiene mala intención es que diga que la corrí por los pasillos. Nunca hice eso”.

En un momento de la nota, Gerardo Romano pidió recrear la escena en cuestión con Florencia de la V, y luego de decirle lo que iba a hacer, agarró la cara de la conductora, le pidió que le acercara el labio y se lo mordió.

“Yo no te voy a hacer nada. Te tengo así, contra la pared. Esto fue así, dame tu labio. Le hice así y la saqué”, graficó Gerardo Romano. Mientras Florencia de la V exclamó: “¡Acabo de ser besada por Gerardo Romano!”.