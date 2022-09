Gerardo Romano criticó a Cristina Fernández tras el intento de magnicidio

Gerardo Romano realizó un sorpresivo análisis sobre lo ocurrido el pasado jueves por la noche, cunado Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de asesinato. Si bien el actor repudió lo ocurrido, cuestionó la actitud de la vicepresidenta por exponerse tanto.

En diálogo con Noticias Argentinas, el actor expresó: "Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así; lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta".

Luego, el actor criticó la actitud de Cristina por no tomar conciencia del peligro que corre al mostrarse tan cerca de la gente: "Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: 'déjese de joder arriesgando la vida permanentemente'. Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho".

Recordemos que este lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que le ofreció su renuncia al presidente Alberto Fernández, tras el atentado contra la Cristina Fernández. Pero el mandatario argentino rechazó la renuncia del funcionario.

El ministro sostuvo que, pese a lo ocurrido, “los protocolos se han cumplido” por parte de la Policía Federal durante el operativo de custodia a la vicepresidenta en el día de los hechos. Ratificó que esa fuerza no manipuló el teléfono celular del acusado, sino que lo entregó al juzgado. “Lo primero que le dije al presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme” del cargo, reveló el funcionario nacional.

Fernández le ofreció su renuncia al jefe de Estado “desde el primer momento” en que se comunicó tras el atentado con él “porque esas cosas se deben hacer así”, dijo durante un contacto con la prensa esta mañana.