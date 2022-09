La categórica reacción de Zaira Nara cuando un cronista le preguntó por su separación

Hace algunos días, Zaira Nara anunció su separación tras ocho años de relación y dos hijos junto a Jakob von Plessen. Más allá de su breve comunicado a través de las redes sociales, la modelo y conductora no se había referido al tema hasta ahora. Abordada por un móvil de Intrusos (América), la hermana de Wanda tuvo una categórica reacción cuando el cronista de dicho programa intentó averiguar detalles sobre su ruptura.

“Hiciste un posteo del que habló todo el mundo anunciando tu separación. ¿Cómo estás después de eso?”, quiso saber el movilero. Entonces de buen semblante, Zaira Nara se limitó a decir: "Bien, muy bien. Estamos bien”.

Luego, consultada sobre su decisión de comunicar la separación a través de las redes sociales, Zaira explicó: “En algún punto soy una persona pública … Siento que hay un momento en el que uno siente que hay que contar ciertas cosas”. Entonces, en un intento de evitar más preguntas, la entrevistada aseugró que ahí “comenzó y terminó la noticia”. “Eso es todo lo que voy a decir”, remarcó categórica.

El cronista no se dio por vencido e indagó: “¿Consultaste con tu hermana cómo comunicarlo?”. Recordemos que Wanda Nara también anunció recientemente el final de su relación desde su cuenta de Instagram. “Casualidades. No es que cada decisión que tomo la consulto con mi hermana”, deslizó contundente Zaira Nara.

Intentando darle un cierre definitivo al tema, la modelo siguió: “Estoy bien. La verdad es que a veces, siendo alguien público, uno preferiría no decir nada. Obviamente que está el que dice ‘¿para qué lo pone?’, pero bueno, me parece que uno tiene cierto compromiso. Me parece que está bueno contarlo para aclarar, frenar y después está en uno cuánto quiere o no contar. En mi caso quiero que quede ahí, porque es algo íntimo y muy personal”.

Finalmente, Zaira Nara agregó que se encuentra contenida por su entorno y por Wanda. ”Imaginate, somos dos hermanas que nos acompañamos”.