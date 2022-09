Se separó Zaira Nara: el comunicado de la modelo

Desde que estalló el WandaGate y se supo del rol fundamental que jugó Jakob von Plessen en el affair de Mauro Icardi con La China Suárez, la relación entre el polista y Zaira Nara no volvió a ser la misma. Luego de varias crisis, intentaron remontar la relación, pero no pudieron volver a reconstruirla.

Hace minutos, la hermana de Wanda Nara publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando la triste noticia. "Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán por siempre", comenzó expresando Zaira.

"Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", concluyó.

Los rumores de crisis se remontan al año pasado, más precisamente cuando estalló el escándalo que protagonizaron Icardi y La china Suárez. En ese entonces, trascendió que el polista habría sido quien encubrió al futbolista para que el jugador pudiera concretar el encuentro con la actriz.

"No, estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver", había declarado en ese entonces Zaira en diálogo con Intrusos.