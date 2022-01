La empleada doméstica que denunció a Fabián Gianola rompió el silencio: “Quiso sacarme el…"

Fabián Gianola continúa en el centro de atención dadas las seguidillas de denuncias en su contra por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal, y pese a que la Justicia lo sobreseyó por falta de méritos, se siguen sumando testimonios.

Si bien diciembre fue un mes muy oscuro para el actor, enero no se queda atrás. Gianola comenzó el año con una nueva denuncia de una empleada doméstica que se animó a hablar, y se espera que en las próximas horas se sume una nueva declaración de una mujer que tampoco pertenece al medio.

"Me dicen que es una mujer del sur del país, que habría tenido una situación muy parecida a las que ya se han denunciado, cuando Gianola hacía gira con Emilio Disi", reveló al respecto el periodista Pampa Moreno.

Pero ahora, quien se animó a romper el silencio y contar toda su terrible experiencia con Fabián Gianola fue la empleada doméstica que trabajaba en la casa de unos vecinos de él, cuando el actor vivía en la famosa casa que luego le alquiló a la China Suárez y a Benjamín Vicuña.

En diálogo con “Nosotros a la mañana” (El Trece), contó detalles de todo lo vivido hace nueve años con el humorista. “Me habló y me dijo si quería conocer su casa. Estaba asombrada de que un artista me hable y accedí. Pensé que me iba a respetar”, comenzó diciendo la víctima identificada como MJ.

“Cuando entré cerró la puerta, se me tiró encima para tocarme y agarrarme con las dos manos. Quiso sacarme el pantalón, pero yo lo uso ajustado y no pudo. Le dije que estaba llegando tarde al trabajo y que me tenía que ir. Gritar ahí, era en vano. Enfrente estaba la caballeriza, no había casas”, continúo su relato.

Luego, la mujer aseguró que tras ese traumático hecho tuvo que volver a trabajar como si nada y prefirió no contarle nada de lo sucedido a nadie porque le daba vergüenza.

Además, la víctima confió que es lo que le hizo animarse a hablar y sumarse a las denuncias contra Fabián Gianola ya hechas por Viviana Aguirre, Fernanda Meneses y Griselda Sánchez.

“Vi que lo estaban denunciando por abuso y dije que por ahí me creen ahora y no antes. Me dio mucha bronca verlo en la televisión como si nada. Cuando vi el video que grabó, fue cuando más ganas me dio de hacer la denuncia”, reveló.