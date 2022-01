Luego de ser sobreseído, una nueva denuncia podría traerle problemas a Fabián Gianola

Fabián Gianola continúa en el centro de todas las miradas. A pocas semanas de haber sido sobreseído por la Justicia por falta de mérito, en dos de las tres causas que enfrenta, una nueva denuncia podría traerle fuertes dolores de cabeza. ¿De qué se trata? Hoy, Pampa Moreno reveló que, en los próximos días, se daría a conocer un nuevo testimonio que perjudicaría al actor.

"Me dicen que es una mujer del sur del país, que habría tenido una situación muy parecida a las que ya se han denunciado, cuando Gianola hacía gira con Emilio Disi", explicó el periodista.

Fabián Gianola y Emilio Disi

Y agregó: "Me cuentan que es una persona ajena al medio, que no quiere saber nada con las cámaras pero que al ver todos los casos que fueron apareciendo, sintió que debía contarlo. Habría ocurrido esto en Chubut pero me guardo los detalles para preservar todo".

Si bien el panelista no brindó mucha más información, se supone que habla de la época en la que los actores coincidieron en el espectáculo El tenor, de Carlos Olivieri en 2008 cuando realizaron una gira por toda la Argentina.

También se sabe que los abogados del artista no se han quedado de brazos cruzados y presentaron ante la Justicia nuevas pruebas testimoniales. El nuevo testigo es Gabriel Velez, compañero que compartía radio con Viviana Aguirre y saldrá a favor de Gianola.