A qué se dedica y cuál es el trabajo de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo

Geraldine Alejandra de Rosa está casada con Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores del Club Atlético River Plate más ganadores de toda la historia. Se conocieron hace más de 30 años, y desde ese momento no se volvieron a separar, a pesar de algunas idas y vueltas que han tenido en todo este tiempo que llevan juntos.

Como fruto de su amor, tuvieron cuatro hijos: Nahuel, Matías, Santino y Benjamín. El heredero mayor de edad, Nahuel, ya se desempeña como jugador de fútbol profesional en Colón de Santa Fe. Matías, por su parte, se encuentra en pleno desarrollo en las inferiores en el club del barrio de Nuñez.

Geraldine nació en Merlo, provincia de Buenos Aires, mismo barrio que su actual marido. Con Gallardo se conocieron durante la adolescencia, y tras un corto lapso en su noviazgo decidieron contraer matrimonio en el año 1997.

Ella es amante y apasionada de la moda. Realizó las carreras de modelaje y protocolo en la Escuela Integral de Arte y Moda en la década de 1990. Tiempo después, en el 2011, obtuvo el título de “Asesora de imagen” en el Instituto Maison Aubele. Por tal motivo, es una mujer preparada por sus grandes conocimientos en el mundo del modelaje.

A su vez, la empresaria es la fundadora de la marca “Geraldmoon”. Es un proyecto de diseño que se destaca en Argentina y en distintos países de todo el mundo. Logró armar este emprendimiento gracias a los cursos realizados de análisis textil y armado de colección, sumados a las carreras que había realizado con anterioridad.

Cabe recordar que Geraldine de Rosa y Marcelo Gallardo tuvieron un casamiento un poco particular. El 21 de diciembre de 1997, el DT venía de salir campeón con River Plate (en ese momento, él como jugador) y a las pocas horas de ese festejo, se presentó en el altar junto a su pareja para dar “el si”.

“Jamás hubiera pensado que tantas cosas importantes me podrían pasar en tan poco tiempo”, manifestó el Muñeco. Y agregó: : “ Si me lo hubieran dicho, no lo habría creído. Pero bueno... ¿La verdad? Este es el mejor final para un año espectacular...”.

Llevan toda una vida juntos, y a pesar de la fuerte crisis que tuvieron allá por el 2019, en el momento que vincularon al entrenador con una periodista, el matrimonio decidió seguir adelante y defender lo más preciado que lograron hasta el momento: la familia.