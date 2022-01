En medio del romance de su hija Paloma con una famosa, Guillermina Valdés opinó de sus hijas mujeres

La noticia fue toda una bomba para los que no están dentro de la familia y llegó hasta Punta del Este. Paloma Ortega, la hija de Sebastián y Guillermina Valdes, vive algo muy cercano al amor con Nina, la hija de Lalo Mir. Así lo demostraron una serie de fotos que ella misma publicó en una cuenta de Instagram “escondida” (sólo tienen acceso algunos pocos).

Pero la que tomó la lanza del amor ahora fue la mismísima mujer de Marcelo Tinelli, quien tuvo muchos elogios por la forma que Helena y Paloma, sus hijas con Sebastián Ortega, llevan adelante su vida. Desde Punta, donde están en la mansión de Tinelli, lo comentó.

Todo se dio en una storie de Instagram, donde se juegan con las respuestas. Allí, la mamá de Paloma, Helena, Dante y Lorenzo (el único que tiene con Tinelli después de todo lo que pasó), le respondió a una usuaria justo en medio de los rumores de romance de Paloma con la hija de Lalo Mir.

"¿Qué es lo que más amás de tus hijas mujeres?", le preguntaron. Y, entonces, Guillermina respondió elogiando la forma de ser de Paloma y Helena. "Su libertad y capacidad de ser ellas mismas sin darle entidad a las miradas de otros y otras", afirmó muy orgullosa.

Esta no es la primera vez que banca la “situación”. En La Academia dijo lo suyo: “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías, y tenemos que acompañar”, remarcó la jurado.

“Que cada uno sea como quiere ser. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó Guillermina.

“Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo… Basta de etiquetas. Gracias, chicos. en las casas se necesita esto”, cerró, conmovida.

La historia entre Paloma y Ana Mir Bertone comenzó en una producción de fotos donde se muestra a la adolescente en diferentes situaciones (en el parque, en la pileta, en un atelier de arte, por ejemplo), llevando así un hilo conductor que desencadena en el final de una historia.

Ana (o Nina) es hija del locutor Lalo Mir y Victoria Bertone. “Son varios los indicios de las dos adolescentes que dieron a entender que entre ellas hay una amistad muy especial o una relación más sentimental”, contaron.

Por un lado Paloma tiene un highlight en su mismo perfil, con un corazón, en la que hay una seguidilla de fotos de su misma musa inspiradora, y una de ellas está etiquetada como “mi bba”.

Por su parte, Ana cuenta con muchas más publicaciones que las que tiene la hija de Valdes y Ortega. Hay varias fotografías en las que aparecen juntas y otras tantas en las que escribió “mi (emoji de paloma) me sacó estas”.

En perfil personal, Paloma Ortega tiene también una seguidilla de imágenes tomadas por “Nina” y definidas con el emoji de un corazón flechado. Tres pruebas de que la joven que profesa el amor sin etiquetas estaría enamorada.