Revelan cuál fue el verdadero vínculo entre Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega

Cuando Marcelo Tinelli oficializó su romance con Guillermina Valdés en 2012, la noticia fue una verdadera bomba en el mundo del espectáculo. Mucho se habló de la supuesta amistad que mantenían el conductor y Sebastián Ortega, ex pareja de la modelo.

A Ortega no sólo le habría afectado la separación de la modelo, luego de 14 años en pareja y tres hijos, sino que también se habría sentido traicionado por Tinelli, a quien para muchos consideraba su amigo. "Marcelo Tinelli fue una gran decepción en mi vida. Hoy, por suerte, ya no es nada", había expresado en su momento.

Ahora, durante una entrevista con La Nación, Guillermina recordó los inicios de su romance con Tinelli y también se refirió a su ex. Sin vueltas, negó rotundamente la versión de que el conductor y el productor fueran amigos. "No eran amigos. Habían sido muy buenos compañeros de trabajo, pero yo jamás viví una amistad entre ellos. Marcelo no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada y lo que me pesó fue esa novela", expresó la ex jurado de La Academia de Showmatch.

Luego, aclaró que cuando conoció a Tinelli ella ya se encontraba separada. "Cuando comencé a salir con Marcelo, yo era una mujer divorciada y mi ex ya estaba en pareja, fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace diez años", comentó.

Recordemos que Tinelli decidió viajar junto a su pareja a disfrutar de las playas de Uruguay, específicamente a la zona de José Ignacio, donde tienen su propia casa.

En los últimos días fue la propia Guillermina quien compartió desde su cuenta de Instagram algunas postales. "Sin filtro", escribió la modelo junto a una postal veraniega donde se los puede ver recostados boca abajo haciendo muecas.