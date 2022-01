El dramático momento que vivió Carla Peterson al recibir el Año Nuevo

Carla Peterson eligió un modo disímil para festejar la extinción del 2021 y la llegada del nuevo año, por lo cual arreó a su esposo Martín Lousteau y su hijo Gaspar para alejarse varios kilómetros de la ciudad porteña y encontrar un bálsamo en la naturaleza.

La actriz y el político alquilaron una chacra inmensa en la provincia de Buenos Aires, así armaron un festejo íntimo y familiar con las beldades de la extensión de la tierra, los árboles, la tranquilidad, la paz y el frescor que ofrece una piscina gigante.

Así, Carla fue compartiendo diferentes momentos de este particular fin de semana con una buena gama de imágenes de lo que disfrutaron con su marido. En esa sintonía, la actriz mostró las características de la casona que los albergó y sobre todo la imponencia del terreno.

Además de subir a sus redes sociales los outfit relajados, llenos de colores y principalmente una afición por los sombreros, Peterson también se animó a narrar una serie de episodios que la sumieron en el temor y la enfrentaron a unos peligros naturales.

Claro que las beldades de la vida silvestre también acarrea algunos contratiempos, porque en la lejanía de las grandes construcciones toman otro valor y preponderancia las diferentes especies que habitan esos tipos de lugares agrestes.

En todo ese entorno, y apenas despiertos el sábado 1 de enero, Carla y Lousteau se enfrentaron con una amenaza compleja. De hecho, la actriz logró capturar a la alimaña y la posteó en su perfil de Instagram. Se trataba de un escorpión, que disponen un veneno que puede generar muchos problemas para la salud.

Peterson escribió en su storie: “Encuentro cercano. Así me recibió el 2022. Damos gracias". La velocidad para detectar la presencia del arácnido posibilitó evitar una picadura, por eso la talentosa artista agradeció que no hubo problemas, que no se originaron contratiempos para ella y su familia.

En otras publicaciones, Carla también retrató la extraña presencia en la pileta de un carancho, esa ave de rapiña tan característica de estos lares, que cuenta con unas garras atemorizante y un pico muy filoso. Por suerte todo quedó en una anécdota.