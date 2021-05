Grave denuncia contra un familiar de Carla Peterson por acoso sexual

Se conoció una grave denuncia contra el tío de Carla Peterson por abuso por parte de una ex empleada. La denuncia fue realizada por una mujer llamada Diana contra Julio Peterson, el tío de la actriz. La empleada comentó que le mandaba mensajes intimidatorios de contenido sexual y hasta promesas de que abusaría de ella.

La empresa es de relleno de aerosoles, el hombre tiene unos 80 años y era el dueño de la empresa. Este señor intimidaba a Diana que se presentó en la "Primera mañana", de Crónica HD y denunció que por el acoso debió renunciar a su trabajo.

"Estaba buscando trabajo, encontré el pedido por internet y fui a una entrevista con Julio Peterson a una oficina en el barrio de Colegiales", indicó sobre el puesto de secretaria que ofrecían. Diana contó que eran ellos dos solos en la oficina e indicó que desde el primer momento el trato era correcto pero luego cambió.

"Él tenía que enseñarme el trabajo, hacíamos unas cartas que le enviamos a varias empresas y él me las dictaba. Luego se empezó a sentar al lado mío, que no era necesario. De a poco comenzó a acercarse. A decirme que lindo pelo, a tocarme el brazo y le dije que no era necesario que se sentara al lado mío", remarcó. "Nunca pensarías que una persona de 80 años se va a sobrepasar", añadió.

"Me contó que era el tío de Carla Peterson y por ende de Losteau (Martín) que no quería mucho, que era un vago y tenía negocios ilícitos", agregó la empleada. Ella le contó que hacía teatro y le propuso contactarla con la actriz para que la ayude con una oportunidad de trabajo.

"Me gustas te voy a agarrar, vas a ver", fue uno de los mensajes que le mandó cuando las cosas se le fueron de la mano. Diana contó que hasta intentó besarla, y luego los mensajes subieron de tono intentando propasarse ya que también recibió mensajes de que se acostaría con ella.

"Él me dijo que si no quería algo con él me tenía que ir", contó Diana al ciclo de Flavio Azzaro donde agregó que cada tanto aparecía en esa oficina el hijo y ella entendió que aparecía para controlar porque ella cree que ya se propasó con anteriores empleadas.