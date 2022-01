Los trucos que lleva adelante Alejandra Maglietti para descubrir al hombre que le miente

Alejandra Maglietti está dando que hablar. Esta última semana arremetió contra la nueva novia de Benjamín Vicuña y, para sorpresa de sus compañeros, reveló que tuvo un particular encuentro con el galán chileno del que nadie sabía nada.

Sin embargo, desde que la panelista de Bendita (El Nueve) se separó de Jonás Gutiérrez de su vida sentimental se supo poco y nada. Aquella historia de amor duró cinco años y atravesó un gran golpe: el jugador de fútbol se enfermó de cáncer y ella lo acompañó en todo momento.

Luego, Alejandra Magliette y Jonás anunciaron que se iban a casar, pero aquel gran día nunca llegó. Hasta ella confió haber tenido el vestido listo, pero las vueltas de la vida la hicieron recapacitar. Desde aquella inesperada separación ya pasaron casi tres años y nunca más presentó una pareja públicamente.

Algún tiempo atrás fue la abogada quien reveló el motivo de su separación y el por qué decidió no casarse. Aparentemente el futbolista la había engañado en reiteradas ocasiones y a ella le fio “flaca” casarse para después terminar siendo una divorciada.

Será por eso mismo que ahora, la panelista reveló la gran cantidad de trucos que tiene bajo la manga para detectar cuándo un hombre le miente. Además, aseguró que se la jugó en reiteradas ocasiones para descubrir las mentiras de sus parejas.

Soy jodida cuando me mienten. Tengo un montón de tips para detectar mentiras”, fueron las palabras que utilizó Alejandra durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe).

Son varías las personas que utilizan el método del “stalkeo” para controlar de cierta manera a sus parejas. Pero Maglietti llegó a otro nivel: "He hecho cosas que pueden rozar lo tóxico. Tengo una cuenta gusano en Instagram en donde investigo todo. Juariu, al lado mío, se queda súper corta”.

"Yo te descubro hasta la exnovia que tenías a los 12 años. Encuentro todo”, contó entre risas hasta que finalmente reveló otro de sus tips.

"No hago emboscadas. Pero una clásica es darle algo para que me lo guarde, un artículo femenino. No hay forma de que se lo lleve a su casa si está mintiendo. Por ejemplo, le doy una prenda femenina”, cerró Alejandra Maglietti.