Por qué Alejandra Maglietti no pasó por el altar con Jonás Gutiérrez

Durante cinco años, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez vivieron una hermosa historia de amor. Juntos atravesaron duros momentos como cuando él tuvo cáncer y ella estuvo a su lado de manera incondicional. Cuando él logró superarlo, se reincorporó al fútbol y anunciaron su boda. Sin embargo, nunca llegaron al altar.

Alejandra Maglietti

Ahora, tras siete años de su ruptura amorosa, la panelista de Bendita reveló los motivos que no la llevaron a dar el gran sí. Todo ocurrió cuando en el ciclo de El Nueve estaban debatiendo sobre casamientos. "Estamos hablando todo de bodas. No te pongas mal vos, querida”, le pidió Edith Hermida a Alejandra Maglietti.

"Con Any Ventura teníamos el vestido largo preparado para la fiesta", agregó la periodista. "Hasta yo también tenía el vestido. No me casé porque me dio una fiaca. Me daba fiaca casarme", reveló la blonda dejando sorprendidos a todos en el piso y agregó: "Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!".

Poco tiempo atrás, en una nota radial, contó la razón de su ruptura: "Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja".

Y sobre la traición, indicó: "A mí molestó, obviamente me agarró celos pero nunca jamás le dije algo a la tercera".