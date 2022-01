Alejandra Maglietti contó cómo fue su noche con Benjamín Vicuña: “El estaba…”

Alejandra Maglietti es una de las panelistas de Bendita (El Nueve) que más da que hablar. Esta semana se convirtió en noticia por realizar una fuerte crítica contra la nueva novia de Benjamín Vicuña, una vez que salieron a la luz las primeras fotos oficiales de la pareja.

Por su lado, el actor chileno es uno de los hombres más lindos del país y desde que se separó de la China Suárez está siempre involucrado en alguna noticia relacionada con su costado sentimental. Además, la fama de “galán” lo precede.

No es sorpresa para nada lo que reveló Ale Maglietti y que la relaciona con Vicuña y que ya detallaremos, pero es inesperado que venga después de los fuertes dichos que hizo la abogada contra Eli Sulichin.

"Con Pampita tan amigas no son, porque si vos sos muy amiga de alguien y sabés que esa persona hizo sufrir a tu amiga, ¡lo odiamos todas!. El grupo entero odia a ese ex, por más que tenga un poco de buena onda”, son las palabras que utilizó la panelista contra la millonaria nueva pareja del actor.

Pero ahora, el dato que reveló en pleno programa Maglietti fue que tuvo un encuentro muy particular con Benjamín Vicuña y que se lo tenía bien guardado. Lo cierto es que desde que ella se separó se Jonás Gutiérrez nunca más se le conocieron relaciones no amoríos.

Alejandra aseguró que en un evento se cruzó con Vicuña y que él se le acercó a hablar. También confió que esto sucedió cuando los dos ya estaban solteros y que no involucra ninguna polémica de por medio.

“Estábamos en un bar o boliche, no me acuerdo. Se me acercó y me pidió un cigarrillo”, reveló Maglietti sobre el ex de la China Suárez. Además sumó que “él estaba solterísimo”, y que esto sucedió poco tiempo después de hacerse pública su separación con la actriz.

Los compañeros de programa se mostraron muy interesados en aquel fortuito encuentro y la llenaron de preguntas. Ante tanto cuestionamiento, Ale Maglietti aseguró: “Igual no tiene nada de malo, en esos lugares es normal que se te acerquen a pedirte un cigarrillo o fuego. Le di el cigarrillo y se fue, solo eso”.

Pese a que la panelista de El Nueve intentó suavizar la situación y hacer que el dato pase lo más desapercibido posible, no fue así y rápidamente se convirtió en noticia. No es extraño pensar que el chileno habrá querido tantear terreno con la rubia, que es dueña de una belleza única que no pasa por alto en ningún lugar en el que se encuentra.