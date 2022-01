El gesto de Benjamín Vicuña hacia una seguidora que se volvió viral

Benjamín Vicuña se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Punta del Este. Fue durante una de sus visitas a una tranquila playa cuando una seguidora se lo cruzó y le pidió una foto. El actor aceptó de muy buena manera y posó sonriente frente a la cámara.

La joven compartió las imágenes en sus redes sociales, sin imaginarse que el posteo se volvería viral. "Claramente voy a presumir estas fotos", escribió al compartir las postales junto al actor. Los usuarios de Twitter hicieron referencia a la gran sonrisa del chileno y su buena onda.

"Así como lo ven me miró, es un amor, desde que lo miré para ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita. Cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni qué decirle pero no lo puedo creer", confesó.

Foto: Twitter @cinre_

No olvidemos que Vicuña blanqueó su romance con Eli Sulichin. Durante sus días de descanso en el país vecino, la flamante pareja fue descubierta muy acaramelada en Punta del Este.

Tal como publicó en su portada las revistas ¡Hola!, Benjamín y Eli disfrutaron de unos días en José Ignacio. Las imágenes dan cuenta del feliz momento que atraviesan el actor y la licenciada en marketing.

Cabe recordar que la primicia del romance la dio Yanina Latorre en Los ángeles de la Mañana (El Trece). "Se llama Eli Sulichin. Es potra, bomba, diosa. No tiene problemas, no es interesada, no es trepadora. Tiene su vida, es tranquila, tiene 32 años, una familia hermosa, es buena gene, labura. Él está fascinado con ella", detalló la panelista.