Cecilia Milone confesó un tenso episodio que tuvo con Fabián Gianola

Este martes, Cecilia Milone salió al aire en Intratables (América) desde Mar del Plata, donde se encuentra haciendo temporada teatral. La artista fue consultada por el escándalo desatado por las acusaciones de abuso contra Fabián Gianola, y allí confesó un tenso episodio que tuvo con el actor que tiene cinco denuncias por abuso sexual.

Cuando le preguntaron a Cecilia Milone su opinión por la suspensión preventiva del sindicato de actores a Fabián Gianola, luego de que el colectivo Actrices Argentinas exigiera que se lo removiera de la institución por las acusaciones en su contra.

A pesar de que Milone destacó que no está tan informada sobre el caso, no quiso pasar por ambigua, y remarcó que Gianola “es una persona que ha tenido episodios complicados con muchas personas y con muchas mujeres”.

Entrando en tema, la actriz y cantante aseguró que si bien ella no tuvo una situación de abuso sexual con su colega, sí sintió de su parte una presión desde lo laboral. “Nunca pude ser su amiga. Aunque le tuve cariño en su momento y mucho respeto como artista, siempre me pareció un poco avasallante”, detalló.

Luego, Cecilia Milone especificó cuáles fueron los roces que tuvo con Fabián Gianola. “Tomaba un liderazgo que no era tal. No era la cabeza de compañía y a veces tomaba decisiones que me avasallaban en ese aspecto”, destacó. A su vez, la artista señaló que alguien por quien tiene mucho afecto sí tuvo una situación de incomodidad con Fabián Gianola en la misma dirección de las denuncias que van contra el actor. Milone optó por no revelar la identidad de esaa persona, ya que ella ha preferido no hablar del tema.

Además, Cecilia Milone fue consultada por Juan Darthés, con quien compartió escenario. “Siento que con Juan lo que pasó es que yo soy tan fuerte o tan determinante que no pudo hacer mucho más que algún chiste desubicado o un beso un poco a lo bestia. Cuando Anita Co, que es amiga, me hizo un relato puntual, dije ‘claro, yo a estas cosas las viví, pero ella tenía 19 y yo 40'. No es lo mismo”.

Finalmente, Cecilia Milone comparó los casos de sus dos colegsa. “Lo de Fabián me es raro, me duele y tengo sensaciones encontradas. No lo puedo atacar ni defender. Lo de Darthés me parece que quien se condenó fue él con sus dichos porque decir que una criatura de 16 años fue consentido, me duele, me genera bronca y angustia”.