Revelan espeluznantes detalles de la quinta denuncia contra Fabián Gianola

Este martes, se conocieron espeluznantes detalles de la quinta denuncia contra Fabián Gianola por abuso sexual. La mujer, cuya identidad no quiere dar a conocer en los medios, presentó un escrito ante la Justicia de Chubut.

En el programa Nosotros a la Mañana (El Trece), el periodista Pampa Mónaco detalló: "Se presentó (en la Justicia) y dijo que en 'Hotel Playa', que estaba ubicado en Julio Argentino Roca al 600, en la provincia de Chubut, en el 2012 aproximadamente, ella trabajaba para el hotel prestando servicios de masajes terapéuticos y reflexología. Cada vez que un pasajero quería masajes descontracturantes, la recepción del hotel la llamaba".

Luego, la mujer explicó en el escrito: "Un día me llaman, no recuerdo la fecha, porque Fabián Gianola y parte del elenco estaba hospedado en el hotel. Gianola había pedido mis servicios de masaje. Coordinamos la hora. Me dirijo al lugar llevando mi camilla muy contenta porque tenía que hacerle masajes a un famoso".

"Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima. Era la primera vez que me pasaba con un cliente. Me puse un poco nerviosa, pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia. Lo que me incomodó todo el tiempo fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Me pedía que todo el tiempo le hiciera masajes en el glúteo y abajo del glúteo, a lo que yo no accedí", agregó la denunciante contra Fabián Gianola.

"Cuando culmino y cierro mi camilla, él estaba sentado en la cómoda, con las piernas abiertas, cubierto con esa mini toalla. Me preguntó lo que le salía de costo. Le digo y me agarra con las piernas, me abraza y me empieza a besar. Allí empiezo a hacer fuerza para sacarlo muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo sabiendo que podía ser violada o abusada", continuó la mujer en su denuncia.

Luego, reveló: "Me suelta y me dice '¿Sabés quién soy yo? Soy Fabián Gianola, vas a estar con Fabián Gianola, negrita'. Le dije '¿Y? Si hubieras querido otra cosa el hotel te lo hubiera dado. Me sigue besando por todos lados sin soltarme y le digo que solo le vine a hacer masajes. Me dice 'Negrita, le vas a contar a tus amigas que estuviste con Fabián Gianola".

Finalmente, la denunciante detalló: "La cama estaba al lado, yo veía a esa cama y pedía a Dios que me ayude. Logro que me deje de besar, no sé si forcejeé mucho o qué le dije pero me dejó de tocar. Le dije que me iba a mi casa, le daba de comer a mis hijos y que volvía y me respondió que le encantó la idea. Agarro mi camilla y me voy temblando del lugar, caminé dos cuadras hasta la parada del colectivo, perseguida, asustada, temblando de miedo. No podía creer lo que me había pasado. Subo al colectivo, llamo a mi amiga, le cuento lo que me pasó y trata de tranquilizarme".