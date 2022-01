Juana Viale impactó a sus seguidores con un rotundo cambio de look: "Es un montón"

En los últimos años, Juana Viale se convirtió en una referencia a la hora de marcar tendencia con sus looks durante las temporadas en las que reemplazó a su abuela en televisión. Siempre movediza, la actriz no le teme a los cambios y en esta oportunidad impactó a sus seguidores con un rotundo cambio de look.

Juana Viale está pasando el mes de enero en Uruguay, donde alterna entre los momentos en familia, el relax y el trabajo, ya que se encuentra protagonizando la obra El Ardor en Punta del Este.

En plena temporada teatral, Juana no tuvo problema en hacer un drástico cambio en cabellera y sorprendió a su millón de fans en Instagram cuando a través de sus historias de Instagram compartió el detrás de escena de los minutos previos al comienzo de una función.

“No les quiero mostrar más, ya les mostré mi flequillo que es un montón y tengo ¡que dominar!”, enfatizó Viale al enseñar su nuevo look.

En los últimos días, Juana Viale quedó envuelta en rumores de romance con uno de sus compañeros de elenco, Joaquín Berthold. Recordemos que la artista actualmente está en pareja con el arquitecto Agustín Goldenhorn. A la hora de responder a las versiones, la nieta de Mirtha Legrand lanzó una frontal frase sobre el vínculo que tiene con el actor.

A su vez, hace poco más de una semana Juana Viale causó revuelo en la red por una foto en la que aparece besándose con un hombre que no es su novio, aunque pronto se supo quién es el joven en cuestión.