Juana Viale sorprendió al compartir una foto besando a un hombre que no es su novio

Este domingo, Juana Viale sorprendió a su millón de seguidores en Instagram al compartir una foto besando a un hombre que no es su novio. La actriz compartió la postal con un llamativo mensaje que levantó aún más incertidumbre.

“Así… rodeada de verdadero amor… Nosotros somos más que dos”, escribió Juana Viale en el epígrafe de la publicación. El misterioso hombre luce una camisa floreada y lentes de sol. Evidentemente no se trata de Agustín Goldenhorn, la pareja de la conductora.

De manera inmediata, los fans de Juana Viale le preguntaron quién es el hombre en cuestión y si tuvo una ruptura con su novio. Poco más tarde, una usuaria aclaró que se trata de un amigo de toda la vida de la actriz. “No, él no es su novio. Es su amigo César y es gay”, aclaró la internauta.

Además, Marcela Tinayre, la madre de Juana, compartió en sus posteos de Instagram una foto en la que también aparece el mismo hombre y lo identificó como “Cesarito”, con lo cual quedaría confirmada la hipótesis de la seguidora que habló de la amistad entre Viale y el joven.

En estos días, la actriz está disfrutando de sus vacaciones en Uruguay con su familia tras un agitado año a cargo de los programas de su abuela, Mirtha Legrand.

Recordemos que hace algunos meses, Juana Viale habló de los planes de casamiento con Agustín Goldenhorn. "Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé. Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo”, aseguró.