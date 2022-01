Tras su separación y el desalojo, Vicky Xipolitakis consiguió un nuevo hogar: "Me voy a..."

Victoria Xipolitakis estuvo casada con Javier Naselli, y juntos tuvieron un hijo al que llamaron Uriel. Meses después de su llegada, la pareja puso fin a su relación y a partir de ese momento comenzaría el calvario para la modelo.

Entre tanto tristeza y dolor, la melliza griega tuvo que llegar a la justicia por la manutención de su hijo y la división de bienes con su ex esposo. Luego de varias sesiones, sufrió el desalojo de la propiedad que compartían con Naselli, y donde ella estaba instalada junto a su pequeño.

Tras ese hecho, Vicky volvió a la casa de sus padres ubicada en el sur del conurbano bonaerense. Tras varios meses de convivencia, anunció con mucho entusiasmo que finalmente consiguió un nuevo hogar para estar sola con Uriel. “Estoy feliz. Después de tantos meses de búsqueda, encontré casa, tengo departamento y nos vamos a mudar con mi hijo” afirmó.

Así mismo, manifestó: “Será muy cerquita de mis papá, a cinco casitas, justo a la vuelta. Me quedo en Lanús y ya encontré el lugar así que ahora arranca la mudanza” , y agregó: “Mi papá me dijo: ´Me parece que este departamento es para vos´. Lo fui a ver y me encantó”.

La panelista también habló sobre la comodidad que le genera estar cerca de sus padres, ya que la ayudan mucho con el cuidado de su hijo. “Tengo todo empacado, así que solo me falta subirlo al camión y mudarlo” manifestó Vicky. Finalmente, sentenció: “No creo que entre todo. Y lo que no, fue, y será todo nuevo para esta nueva vida”.

Días atrás se produjo un revés judicial para el ex esposo de la vedette, quien irá a juicio oral y se someterá a la justicia por violencia de género, lesiones leves y despojo. Este hecho se dio en el momento en que Xipolitakis cambió de defensor legal, contrató a su nueva abogada Lorena Tafarel.

A su vez, también le negaron el acercamiento de Naselli a su hijo, ya que según distintas versiones en los medios, la criatura habría recibido en un nuevo episodio, violencia por parte de la figura de su padre.

De esta manera, Victoria Xipolitakis disfruta de su presente e intenta dejar el pasado atrás cada día. Vive el día a día junto a su pequeño, y por suerte la justicia está fallando a su favor, lo que genera mayores momentos de felicidad para la artista.