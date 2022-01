Javier Naselli denunció que Vicky Xipolitakis “compró” a una jueza para impedirle ver a su hijo: “Una corrupta me…”

La historia entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se caracteriza por los conflictos, por las denuncias cruzadas, por un frente de batalla que parece no avizorar un desenlace. Los capítulos de tensión se acumulan entre la mediática y quien fuera su marido.

A la mentada trama del desalojo de la influencer del departamento de Recoleta, ahora se disparó una denuncia tremenda, a partir de una extensa carta que publicó Naselli, en la que acusa a Vicky de acudir a un mecanismo ilegal para conseguir una medida de un juzgado.

Todo se remite al 12 de diciembre, cuando Javier logró visitar a Salvador Uriel en la casa de los padres de Xipolitakis en la localidad de Lanús. Para esa ocasión, el empresario acudió con testigos e incluso con una asistente social, que presenció la tarde y armó un informe.

Javier logró jugar un rato largo con el pequeño, se sacó fotos y cuentan que el niño le pidió a su mamá que quería volver a verlo al otro día. Llamativamente, llegó una medida de la justicia que alegó violencia de Naselli con Salvador en esa visita.

A partir de eso, el empresario se hartó y armó un descargo durísimo, que se publicó en un medio. "Una jueza corrupta de Lanús dictaminó que yo no te puedo ver, ni siquiera acercarme a la zona donde vivís”, gritó el ex de Vicky, lo que activa las alarmas de una situación anómala e ilegal.

En la descripción de lo que siente que sucedió, Naselli bramó: “Está pagada por la plata sucia de la política; se escudan en la feria judicial y ya fue la tercera Navidad y el tercer Año Nuevo que no puedo verte".

“Dijeron que te pegué y eso es una falsedad que hasta la jueza y la asistente social negaron. Todo el show mediático no sirve para nada. Es ruido para justificar que te quieren”, expresó Javier, en relación con la supuesta denuncia que habría labrado Xipolitakis.

Y el ex de la mediática terminó su descargo con una cruda crítica a la crianza de Vicky: "¿Quién te cuida? ¿Por qué no vas más a la escuela? Me habían dicho que tanto te gustaba la seño, que te divertías y ahora ni te llevan a la escuela. Simplemente porque tu mamá está de viaje permanentemente. Me gustaría ser yo el que pueda llevarte y poder verte feliz".