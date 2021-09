Amalia Granata chicaneó a Alberto Fernández durante una entrevista en LAM

Las elecciones son el este domingo y las internas de cada partido están al rojo vivo. La candidata a senadora nacional Amalia Granata salió a responder a las acusaciones recibidas luego que se difundiera un videos del festejo de sus 40 años. Tras las repercusiones de la noticia, la candidata dio detalles de lo sucedido en comunicación con Ángel de Brito para Los ángeles de la mañana y le pegó fuerte a Alberto Fernández.

"Apareció este video de los festejos por sus 40 años con un montón de gente. Aclaro que no me invitó. Ella denunció campaña en su contra y operación política", comenzó diciendo el conductor de LAM antes de presentar a la entrevistada. "No te invité porque no podía invitar más gente. La fiesta era para 80 personas, pero los protocolos no me lo permitieron", se defendió Granata.

"¿Cuánta gente había?, porque eso es lo que se discute", le preguntó el conductor. "Yo invité a 10 amigos y con mi familia éramos unos 15", respondió. "¿De dónde sale este video que aparece ahora en plena campaña. Tu cumpleaños fue hace rato?", consultó entonces Ángel para tratar de entender porqué se generó tanto alboroto.

"El video sale de mis redes, yo lo subí. Mi cumpleaños fue el 26 de febrero , donde se permitía hacer reuniones hasta 20 personas", comenzó respondiendo, para luego detallar: "Lo que se ve en el video es la galería de mi casa, que está abierta con un jardín. Yo mi cumpleaños lo hice público en mis redes y luego lo comenté en el programa de radio de Marcelo Polino. No es el mismo caso de la fiesta clandestina de Alberto Fernández. El nos acusaba a todos de que si no cumplíamos el DNU éramos asesinos seriales y el fue el primero en no cumplirlo. Lamento que la vieja política utilice este tipo de operaciones a tres días de las elecciones", respondió en su defensa.

"¿De dónde pensás vos que vino la operación?", le preguntó finalmente. "Puede ser de mi propia interna. Estas elecciones pueden ser históricas, logrando la mayoría en el senado. Les recuerdo a los operadores que en 2019 me hicieron una campaña sucia mucho más jodida y saqué 300 mil votos. La gente me conoce", respondió.