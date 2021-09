Silvina Escudero desafía a la censura de Instagram con una foto muy osada

Silvina Escudero levantó revuelo en la red al desafiar a la censura de Instagram con una foto muy osada, en la que posó recostada en la arena, con su torso descubierto y bajo el sol.

Para que la postal no sea eliminada, la panelista de Los Mammones (América) cubrió parte de su delantera con un par de X, y compartió un reflexivo mensaje.

Silvina Escudero.

"Me niego a vivir en el mundo ordinario, como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito éxtasis, el cosmos, las estrellas, LA MAGIA... Siento que me define tanto esta frase. Necesito seguir creyendo en la mágica, lo mágico. Así soy y así amo ser. Me conecta con mi felicidad", escribió en el epígrafe de la imagen que rápidamente cosechó más de 70.000 "me gusta".

Además de estar en un muy buen año a nivel laboral, Silvina Escudero está en un momento de plenitud sentimental tras reconciliarse con su novio. “Yo estoy feliz de haberme separado, de que él y yo hayamos tenidos nuestras experiencias porque nos reencontramos desde otro lugar”, comentó recientemente la bailarina sobre la nueva etapa que comenzó con su pareja.