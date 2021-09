Los hermanos desconocidos de Pampita

Las deidades de la fama obnubilan a millones, porque una enorme cantidad de personas desean alcanzar reconocimiento y visibilidad y sobre todo disfrutar de los beneficios que acarrea la condición de celebridad. Aunque también puede implicar una serie de situaciones adversas, como la falta de privacidad.

Pampita, nombre artístico de Carolina Ardohain, se erige en una estrella incandescente del país, hace años que ha adquirido una magnitud sideral por su trabajo, su ascendencia, sus parejas rimbombantes y el interés que despierta en los fanáticos y los medios.

En ese entramado, la modelo y conductora también ostenta un cariz más terrenal, dado que se crió en un entorno de total normalidad, en su La Pampa querida, en el calor de hogar que compartió con tres hermanos: Leonardo, Agostina y Guillermo.

Justamente, los seguidores más acérrimos de la modelo siempre desean conocer más detalles del ámbito personal, con datos como la composición familiar. En ese aspecto, todos poseen más información de Guillermo, que es el más chico y que suele acompañar a Pampita en cientos de ocasiones y eventos.

Este odontólogo edificó un lazo más granítico con la decisión de desarrollarse profesionalmente en Buenos Aires, lo que le posibilitó estar más en contacto con su hermana. De hecho, Carolina acude constantemente para subsanar cuestiones de su dentadura y hasta empujó a Roberto García Moritán a iniciar un tratamiento con su hermano para mejorar su sonrisa.

En cuanto a las características de su núcleo, Pampita confesó hace un tiempo que no era un deseo tener un hermano famoso: “Ya en mi familia conmigo están saturados, es suficiente. No sé si se podrían bancar dos famosos en la familia".

La jurado de La Academia suele profesar un sentimiento sano y puro de amor con sus hermanos, por eso libera su agenda cargada para acompañarlos en eventos trascendentes, como bodas o nacimientos de sobrinos. En ese sentido, Pampita viajó a fines de 2019 para el casamiento de Leonardo y se mostró muy emocionada por ese acontecimiento, que quedó retratado en cientos de fotos.

Claro que la que aparece menos es Agostina, prácticamente no hay registros en las redes sociales de postales juntas. Aunque no significa que no dispongan de un vínculo amable, probablemente la hermana de Pampita elige un perfil más bajo.