¿Qué pasó entre Fede Bal y Pampita?

La Academia sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad un ex participante volvió al programa pisando fuerte: Fede Bal, quien ha cosechado muchos éxitos en la pista junto a Laurita Fernández, fue invitado a formar parte del jurado para reemplazar a Hernán Piquín y luego a Ángel de Brito. Pero una crítica hacia los participantes le generó un tenso cruce con Pampita.

Todos los años la producción de Marcelo Tinelli busca crear ritmos nuevos para renovar el ciclo y, en esta oportunidad, decidieron que para uno de los episodios sean los propios jurados quienes elijan una canción para los participantes. En consecuencia, el actor le llamó la atención al resto del panel.

Fede Bal reemplazó a Ángel de Brito en La Academia. Fuente: Instagram @balfederico

. “Yo les quiero decir a los jurados que yo desde mi casa como espectador, estoy comiendo ravioles y miro y digo 'póngale a Flor Vigna un tema que realmente le lleve a lo más extremo y difícil'. Es para todos (los participantes), están eligiendo cosas obvias, y no es para hacerme el picante, porque es real", expresó en la previa de La Academia sobre las canciones que eligieron.

Posteriormente, el notero se acercó a Pampita, quien ya se sabe que no tiene pelos en la lengua y es muy sincera con lo que piensa. "Chicos, dice Fede Bal que son muy obvios con los temas que eligen y que tienen que ponerse las pilas. No venís más de reemplazo. No vuelve más”, expresó molesta.

Fede Bal tiene muy lindos recuerdos de la pista de Showmatch al haber participado en varias ocasiones como concursante: la primera vez fue en 2012 cuando lo eliminaron rápidamente; la segunda en 2015, en la que se consagró ganador; en 2016 fue semifinalista; en 2017 subcampeón y en 2019 semifinalista nuevamente.

Fede Bal y Laurita Fernández fueron ganadores en la edición de 2015. Fuente: Showmatch.

"Esa sensación hermosa de reencontrarse con colegas y amigos. Muy parecida a cuando volves al barrio donde te criaste, y a tu primera casa", expresó en un posteo en su cuenta de Instagram, donde agradeció a Tinelli, Federico Hoppe y Pablo "el Chato" Prada.

¿Por qué Fede Bal reemplazó a Ángel de Brito?

Fede Bal apareció en el programa para reemplazar temporalmente a Hernán Piquín y su actuación fue tan buena que lo convocaron para volver a formar parte del jurado, ya que Ángel de Brito debió ausentarse una noche por compromisos familiares.

"Esta semana es muy probable que Fede vuelva al jurado. El miércoles va a faltar Ángel porque… no sé si lo puedo contar… tiene el cumpleaños del papá. Ahora me va a pegar un tiro por esto”, le contó en vivo Pampita a Carmen Barbieri en Mañanisima, a lo que la exvedette le respondió: "¿Pero por qué se va a enojar? Gracias a Dios que cumple años el papá, quiere decir que está vivo".

