Sebastián Estevanez impactó en la red con un emotivo video

En junio, Sebastián Estevanez compartió la alegre noticia: junto a Ivana Saccani se encuentra en la espera de su cuarto hijo. "Más felices no podemos estar. Se agranda la familia", expresaron en aquél entonces con una postal en la que se ve la pancita de la mujer con sus manos en forma de corazón.

Desde hace dos décadas están juntos y ya son padres de Francesca, Benicio y Valentino. Ambos son muy activos en las redes sociales y en los últimos meses han ido compartiendo diversos momentos de la evolución del embarazo. De hecho, pocos días atrás el actor subió un pequeño clip donde se ve el rostro del bebé que está en camino.

"Conociendo al más chiquito de la familia", redactó junto a un emoticón de un corazón rojo. Ahora, ansioso por la llegada del nuevo miembro del clan Estevanez, subió otro video a Instagram. En este caso, enseñó cómo se mueve el bebé en la panza de su mujer. "Emocionado, ¡falta tan poco! ¡Te estamos esperando! Te amamos", escribió el artista.

Los mensajes no tardaron en aparecer y entre ellos se pueden leer los de Sabrina Rojas, Catherine Fulop, Valeria Mazza, Georgina Barbarossa y Viviana Saccone, entre muchos más. "Es tan placentero ese movimiento, felicidades chicos", "Me muero, qué amor", "Momento único", "Qué impresión cómo se mueve esa panza", "Qué hermoso momento, me da nostalgia de cuando estaba embarazada de mis hijos", "Muchas bendiciones" y "Momento incomparable", son algunos de los comentarios que se ven en la publicación que tiene miles de reproducciones.

Además, varios internautas curiosos le consultaron sobre el nombre elegido para el infante. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre el tema pero seguramente, muy pronto lo darán a conocer.