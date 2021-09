El llanto de un participante de Bake Off en su peor noche

Bake Off Argentina regresó este martes con su segundo desafío técnico. En esta oportunidad los participantes tuvieron que replicar una torta cebra. Un reto muy complicado, ya que ninguno de los competidores había preparado una recta de esta complejidad.

Como siempre contaron con dos horas, y a los pocos minutos ya comenzaron a verse los primeros inconvenientes. Emiliano, tuvo problemas con la mezcla de cacao y no llegó a tiempo. "No me gelificó y no puedo desmoldar", se lamentó y no pudo contener las lágrimas. Finalmente, decidió no hacer el baño espejo para que no se le desarmara, pero sabía que la torta no iba a estar a la altura.

"Cuando desmoldo veo que el cremoso se empieza a caer para los costados y ya no lo puedo manipular", comentó. "Lo tengo que presentar así, sin baño. Me angustia muchísimo", agregó el participante de Bake Off.

"Estoy absolutamente desilusionado con lo que presento, pero sigo el consejo de Paula y presento aunque sea el cremoso", dijo llevando la única torta sin terminar de la jornada. "No está fea de sabor, pero no está lograda", dijo Dolli al probarla. "¿Pero por qué no llegó al baño?", se preguntó Betular.

"En general se ven bien", se sorprendió Pamela Villar, al momento de encontrarse con el resultado final. Tras deliberar, los tres jueces decidieron que la peor torta fue la de Emiliano.