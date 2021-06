El desgarrador relato del novio de Agustina Fontenla, la ex Bake Off que murió por Covid

Agustina Fontenla, la ex participante de Bake Off, falleció por Covid-19 el jueves pasado. La participante, que había llegado a la semifinal del certamen de pastelería, se había convertido en una de las favoritas del reality.

Luego de contagiarse de Covid-19 su diagnóstico se agravó y fue trasladada a un hospital en Viedma, donde ingresó a terapia intensiva, pero al tercer día falleció.

Ahora en diálogo con Clarín, Nicolás Schmollinger, novio de Agustina, contó: "Era una persona increíble, con unas ganas enormes de salir adelante. Estaba peleando porque se quería poner bien. No puedo más que agradecer a toda la gente que le envió su cariño y su fuerza para seguir", señaló.

"Agus llenaba de amor y de ganas de vivir a todo el mundo que la conocía. Nos deja un vacío muy grande", agregó emocionado.

Recordemos que Fontenla se había recibido de abogada en 2015, pero no tardó en darse cuenta que su verdadera pasión era la pastelería. "Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar", reconoció en una de sus últimas apariciones en Bake Off.