Benjamín Vicuña salió a aclarar los rumores de romance con Luciana Salazar

Los rumores de romance entre Luciana Salazar y Benjamín Vicuña generaron gran repercusión mediática. Fue Rodrigo Lussich en Intrusos quien lanzó la bomba en Intrusos. "En la noche del pasado viernes, durante la apertura de un reconocido restaurante, estaba pegoteado, abroquelado, Benjamín Vicuña. La que estaba con él y luego desaparecieron fue Luciana Salazar", disparó sin vueltas el periodista de chimentos.

Tras los ecos que se generaron por las declaraciones de Lussich, anoche Luli decidió dar por terminado el runrún durante su participación en La Academia de Showmatch. Fue Ángel de Brito quien sacó el tema. "Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña", consultó el miembro del jurado. "Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día", respondió Luli, mientras Pampita la miraba fijamente. "A Benjamín no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes", agregó, dando por finalizado el tema.

De esta forma la participante enfrentó las versiones que la vinculan al actor chileno y concluyó de forma tajante: "Me fui sola de la fiesta".

Ahora, le tocó el turno a Vicuña. La ex pareja de la China Suárez decidió romper el silencio. Y lo hizo mandando un mensaje a la producción de Los ángeles de la mañana. "Le escribimos a Benjamín Vicuña: ‘Hola Benjamín, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?’, le preguntan de nuestra producción", comentó el conductor de LAM.

"Y dice Benjamín Vicuña: ‘Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos’. ‘Al menos se saludaron, o ni eso?’. ‘Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento, buenas noches’", fue la respuesta del actor.