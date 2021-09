Cuando Jorge Rial incomodó a Valeria Mazza con una pregunta

Valeria Mazza es conocida por su belleza natural y por haber evitado los quirófanos en materia de cirugías estéticas. En esta oportunidad, recordamos la pregunta machista que le hizo Jorge Rial hace unos años, cuando le cuestionó por qué no se había puesto implantes mamarios. ¿Qué le respondió la modelo? A continuación, los detalles.

Fuente: Instagram Valeria Mazza (/valeriamazzaok)

Valeria Mazza y la polémica pregunta de Jorge Rial

A sus 49 años, Valeria Mazza es una de las modelos argentinas más destacadas de los últimos tiempos y cuenta con una carrera tan exitosa como consolidada. Además de sus apariciones mediáticas y de su rol como empresaria, la mujer nacida en Rosario supo aprovechar la belleza que siempre la caracterizó.



En línea con esto, se puede decir que a Valeria Mazza se la conoce no solo por su belleza, sino también por las decisiones que tomó en base a la misma. Según lo que ella misma dijo en varias oportunidades, nunca se sometió a cirugías estéticas, y en más de una ocasión le han pedido que dé explicaciones al respecto.



Una de las personas que le preguntó acerca de esta decisión fue precisamente Jorge Rial. En 2014 y en el marco del programa Intrusos en el espectáculo, el periodista de espectáculos encaró la cuestión diciendo que se trata de una duda que tiene mucha gente.



“Estamos en un medio donde el físico es importante, los pechos son importantes. Vos nunca te operaste”, dijo Rial desatando la sorpresa de sus compañeros de equipo. “Perdón, ¿te molesta?”, preguntó el conductor, a lo que la modelo rosarina le respondió: “nada, no me importa nada”.

Valeria Mazza y su explicación de por qué no se operó el busto

Antes de que Valeria Mazza respondiera, Rial tuvo tiempo de agregar que “hoy todas las chicas mueren por eso. Es más: algunas mueren de verdad”, en alusión a los inconvenientes que puede desencadenar esta cirugía estética.



“Yo no sé si todas las chicas mueren por eso. Es el medio”, respondió Mazza haciendo referencia a que no es solamente una cuestión de deseo. “Hoy el medio está lleno de chicas mediáticas” y “el físico, el escándalo y todo eso es lo que suma y lo que vale”, expresó.



También dijo que cuando camina por la calle ve a las chicas de 15 años y observa que no tienen “todo hecho”.



En cuanto a su propia decisión, lo que expresó fue que nunca le interesó, que nunca lo sintió como “una falta, una necesidad”.



Al mismo tiempo, dejó un consejo para quienes buscan seguir sus pasos en las pasarelas: “Para ser modelo es mucho mejor tener poquito o no tener que tener. Porque una modelo tiene que entrar dentro del vestido”, fueron sus palabras.





¿Qué opinas? ¿Estuvo desubicado Jorge Rial al preguntarle a Valeria Mazza por qué nunca se operó de los pechos?