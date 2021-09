Morena Rial confesó por qué no exhibe los cambios en su cuerpo y sorprendió con un llamativo peircing

Morena Rial confesó este domingo por qué no exhibe los cambios en su cuerpo tras su reciente cirugía estética, y además sorprendió con un llamativo peircing ubicado en una insólita parte de su cuerpo.

Rercordemos que recientemente Morena confesó la cantidad de cirugías y retoqués físicos que se hizo, y en estos días se hizo un enorme tatuaje que impactó a sus seguidores.

A pesar de que la hija de Jorge Rial había anticipado que próximamente mostraría los cambios en su cuerpo tras su úlitma intervención quirúrgica, ahora explicó por qué por el momento no lo hará.

"Les quería contar que íbamos a subir los cambios al perfil del doctor, pero como hay mucha gente bardeando, mucha gente de mier... por decirlo de alguna forma; no lo vamos a lograr subir hoy. Seguramente los subiremos en la semana o la semana que viene cuando se calmen un poco las cosas, porque la gente sigue lastimando. Y la verdad es que no tengo ganas de mostrar un cambio, más allá de que sea para bien, porque me van a seguir bardeando igual. Pueden llegar a lastimar mucho. Esa es la verdad", explicó la joven a través de sus stories de Instagram.

Por otro lado, Morena Rial también compartió en la red el piercing microdermal que se hizo. Se trata de un implante o perforación que se inserta dentro de la piel y queda con una parte expuesta fuera del cuerpo. En este caso, la influencer lo hizo junto a uno de sus tatuajes entre la garganta y el pecho.