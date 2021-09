La increíble fortuna que ganó Enrique Iglesias con la música

Ya te contamos cuánto cobra Julio Iglesias por un concierto. En esta oportunidad, ponemos el foco sobre su hijo, Enrique Iglesias, el también famoso cantante español. ¿De cuánto es su fortuna y qué se perdería si se aleja de la música? A continuación, los detalles.

Fuente: Instagram Enrique Iglesias (/enriqueiglesias)

Enrique Iglesias y su fortuna: ¿cuánto dinero tiene el cantante español?

De acuerdo con la revista People With Money, Enrique Iglesias dispone de una fortuna que supera los 100 millones de dólares.



La mayor parte de la misma está compuesta por los ingresos que generó como cantante, ya sea a través de la venta de discos y de los derechos de autor de sus canciones como de los distintos recitales brindados.



Sin embargo, el cantante español también ha sabido cómo realizar negocios por fuera del ámbito artístico. Tal como indica TBO México, el hijo de Julio Iglesias tiene:

Una cadena de restaurantes situada en Madrid (“ Enrique el hambriento ”).

”). Una marca de vodka.

Un equipo de fútbol americano.

¿Qué pasa con la carrera de Enrique Iglesias? ¿Se retira para siempre?

En los tiempos que corren, Enrique Iglesias es noticia por partida triple. La gira que dará por Estados Unidos y Canadá junto a Ricky Martin y el lanzamiento de un nuevo disco de estudio quedan en segundo plano ante lo que parece ser uno de los acontecimientos del año.



¿De qué se trata? Del anuncio que hizo de que se retira de la música. De hecho, su nuevo disco se llama “Final” y la gira con el cantante puertorriqueño marcaría el punto definitivo para su exitosa carrera sobre los escenarios.



Según Caras, Enrique Iglesias siempre habría manifestado que, una vez que tuviese hijos, dejaría su carrera artística. El motivo estaría en sus ganas de dedicarse a los mismos de forma completa, algo que él no vivió cuando era chico con su padre Julio.



Lo más sorprendente de todo es que Enrique se expresa en términos categóricos. En definitiva, el madrileño tiene apenas 46 años, por lo que podría tomarse una pausa hasta que sus hijos crezcan. Sin embargo, para él se trata de su último disco y de su gira final.



¿Qué consecuencias puede tener esta decisión en cuanto a lo financiero? Los derechos de autor y el dinero de la venta de discos los va a seguir cobrando, por más que no produzca material nuevo.



La principal fuente de ingreso que se vería recortada es la de las presentaciones en vivo. Si bien no existe una fuente oficial que indique cuánto gana Enrique Iglesias por cada concierto, se estima que la cifra oscila entre los 300 y los 600 mil dólares.



Para prueba, basta con recordar la ocasión en la que cantó en la boda del hijo del multimillonario ruso Mijaíl Gutseríev, en el año 2016. Según Hola, aquella noche el cantante obtuvo por su presentación medio millón de dólares.





¿Qué opinas? ¿Será definitivo el retiro de Enrique Iglesias? ¿O dentro de unos años volveremos a verlo en vivo y publicando discos?