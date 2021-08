Luego de su ataque de angustia, habló Florencia Peña: "No podía respirar"

Florencia Peña decidió romper el silencio luego de varios días alejada de los medios. El pasado martes, la actriz y conductora sufrió una descompensación antes de empezar su programa, Flor de Equipo, y desde ese día se mantuvo recluida en su casa. La conductora se vio colapsada tras el escándalo que se generó por su visita a la Quinta de Olivos en plena cuarentena.

"Ahora estoy bien, no sé qué pasó, lo estoy tratando de entender. Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí. No fue dirigida hacia ningún hombre. Todos los hombres que estuvieron en la quinta no importaron, lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos. Me duele que a tantas mujeres les pase esto, me duele que tengamos que seguir siendo disciplinadas desde nuestra sexualidad", comentó Peña en diálogo con Telefe Noticias.

"Cualquier embestida que venga de cualquier diputado o senador, no importa de qué partido sea, tiene que tener una mirada de género porque eso firman ellos antes de sentarse como legisladores y legisladoras en el congreso. No solamente me encontré con un diputado, al que le hice una denuncia penal y civil, diciendo en un programa de TV que yo había entrado a las 21 de la noche y había salido a la 1 de la mañana y que yo era parte de un escándalo sexual", indicó en referencia a la denuncia penal que realizó contra Fernando Iglesias.

Además, Florencia sigue sin entender la razón por la cual la denunciaron penalmente: "¿Por qué afronto una denuncia penal yo? ¿Ninguno de los hombres importantes que estuvieron en la quinta de Olivos en esa época hablando de sacar adelante la industria tiene una denuncia penal? ¿Solo yo?".

Finalmente, la actriz anunció que este viernes 6 de agosto vuelve a su programa de Telefe tras dos días de ausencia. "Me vi atravesada por el llanto y no podía respirar. Estaban todos preocupados por mí y yo soy una mujer fuerte, y ni siquiera podía tener piedad conmigo. Era como ‘dale, Flor, cómo te va a pasar esto a vos que sos una mina fuerte’", recordó la conductora.