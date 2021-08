Florencia Peña demandó penalmente a dos diputados por una suma millonaria

Florencia Peña no estuvo al frente de su programa ayer miércoles. La conductora de Flor de equipo transita días difíciles a partir de los agresivos comentarios que recibe luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, durante la cuarentena estricta. Minutos más tarde se supo que la actriz había decidido junto con su abogado, Fernando Burlando, denunciar por violencia de género mediática, institucional y simbólica a dos diputados que la atacaron en las redes sociales.

"Son varias denuncias", explicó el letrado en un móvil con Intrusos y agregó: "Lo que primero se hizo fue intimar a los responsables de los ataques a través de cartas documento". Además, dijo que recurren a la Justicia porque "desde nuestro punto de vista, estas personas el delito que cometen en abuso de autoridad emparentado con situaciones de violencia psicológica para con el género".

"Hoy la actualidad no da para tolerar exabruptos, no son errores, son conductas que son parte del pasado y el presente de esta gente, estamos viendo cómo se manejaron. Son funcionarios públicos a quienes nosotros les pagamos el sueldo y dictan una ley para no respetarla, esta es la debilidad de las instituciones en Argentina", comentó sobre la posibilidad de pedir el desafuero de los funcionarios.

En la denuncia "se solicita especialmente la competencia del Sr Juez Federal y que se soliciten los respectivos desafueros a la cámara respectiva" además de que "se ordene a los encartados que se abstengan de realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación" y "la Inhibición general de bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos o lo que la justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se deriven del ilícito que se denuncia".

“Estamos comunicando lo que pasó, haciendo una denuncia penal porque entendemos que existe la posibilidad de delito. ¿Y qué pretendo? Yo no entiendo cómo está integrada su familia (de los diputados), supongo que tendrán madre, son cosas básicas como el abecedario, como querer al prójimo, deberían dar el ejemplo y este ejemplo es violencia”, agregó.

"Las instituciones se tienen que fortalecer. Si las agresiones salen de ahí, lo único que hacemos es debilitar el sistema democrático y eso lo ve ella, que ha sido una laburante de toda la vida, un ejemplo de mina, de todo", finalizó Burlando.