Picante cruce en vivo entre Alejandro Fantino y Fernando Burlando: "¿Cómo funciona tu cabeza?"

Florencia Peña demandó penalmente a dos diputados por violencia de género mediática, institucional y simbólica, tras las agresiones recibidas por haber ido a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández. En este contexto, Fernando Burlando, abogado de la actriz, fue invitado a Intratables, donde protagonizó un tenso ida y vuelta con Alejandro Fantino, quien le preguntó por qué también defiende a Juan Darthés, acusado de abuso sexual.

Todo empezó cuando, antes de ponerlo al aire, el conductor remarcó: “Fernando defiende a [Juan] Darthés y a Florencia Peña, es como ser técnico de Boca y River al mismo tiempo. ¿Qué te pasa por la cabeza?", le preguntó.

"No hay que mezclar las cosas porque caemos en lo que cometen los que sí son dignos de crítica, como los funcionarios públicos, a quienes les garpamos nosotros el sueldo", respondió el letrado. De esta manera, cuestionó al periodista por haber "metido esa pregunta en este momento, en medio de un tema de orden público de violencia de género".

"Darthés está bajo la lupa de la justicia brasilera, mi asesoramiento fue en los momentos iniciales. Yo no prejuzgo ni a mi peor enemigo, hay que esperar", se justificó Burlando. En ese sentido, se refirió a Fernando Iglesias y Waldo Wolff: "Por lo visto y oído de estos dos funcionarios, me alcanza y me sobra para recurrir a la Justicia Penal, a la Justicia Civil, al Consejo de la Mujer, al Ministerio de la Mujer y al Inadi".

En relación a esto reveló que les iniciaron "una denuncia penal [a Iglesias y a Wolff] por incumplimiento de los deberes de funcionario público", dado que estos deberían "hacer todo lo imposible para que se entienda cuál es la problemática de género". "Se solicitó a la Cámara de Diputados para que se lo aparte del cuerpo", añadió Burlando, quien contó que este jueves se reunirá con Sergio Massa.