La ex de Sergio Denis rompió el silencio tras ser detenida en un shopping

Durante el fin de semana, se dio a conocer que la ex de Sergio Denis fue detenida en un shopping por un presunto intento de robo. No es la primera vez que Verónica Monti queda en el ojo de la tormenta y este martes rompió el silencio con un fuerte descargo.

Según trascendió, la mujer habría intentado robar un par de botas en una conocida tienda de un centro comercial en el barrio porteño de Palermo.

“Estoy muy angustiada. Solo me importan mis hijos. No voy a hablar”, le dijo a través de un mensaje de WhatsApp la acusada de robo a Carlos Monti en Nosotros a la mañana (eltrece). Luego, a modo de explicación agregó: “La cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo”.

Sobre el triste momento que está atravesando, Verónica Monti expresó angustiada: “Ya circuló información errada y es tal la angustia y lo poco que me importan los medios que no salgo a corregir. A todos los programas de todos los canales no les interesa en absoluto cómo estoy, solo quieren lucrar con una enfermedad. Hace años la vengo pasando mal, remándola y no logrando salir a flote”.

Además, la ex de Sergio Denis aseguró que a partir de ahora su abogado se encargará de dar los comunicados pertinentes. “Hoy elijo eso. En este difícil presente le cedo mi voz. A nadie le recomiendo mi presente, ni por dos segundos”, sentenció.

Recordemos que Verónica Monti ya estuvo involucrada en otros escándalos por hurto de ropa y también en un supermercados. En aquellos casos, ella negó de manera categórica ser la autora de los hechos.