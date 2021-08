Escándalo con la última novia de Sergio Denis: fue detenida a la salida de un shopping

Verónica Monti, la última novia de Sergio Denis, fue detenida este domingo a la salida de un local en un shopping tras intentar robarse un par de botas.

El tenso momento tuvo lugar cuando la ex del fallecido cantante fue sorprendida en el local de Zara en el centro comercial Alto Palermo, del barrio porteño de Palermo. Su abogado Martin Francolino, la acompañó para tramitar su libertad.

En junio de 2019, Monti también estuvo envuelta en un episodio similar en un supermercado cuando fue acusada de un robo.

Recordemos que Verónica Monti se hizo conocida por haber estado en pareja con Sergio Denis. La periodista en varias oportunidades manifestó su descontento con la familia del artista ya que no le permitían visitarlo en la clínica donde estuvo internado hasta su muerte.

Verónica Monti.

Monti ha tenido varios episodios medíaticos y a comienzos del año pasado reveló que estaba pasando un duro momento económico que la llevó a contemplar la posibilidad de suicidarse.

Sobre su ausencia en la despedida de Sergio Denis, su expareja comentó en su momento de manera categóricaa: "No fui a ningún lado, no tenía porque ir, ni siquiera fue su hija del sur. Esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos, me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacia mucho tiempo que él ya no estaba”.