Famosa actriz anunció su separación tras cinco años en pareja

Verónica Llinás reveló que decidió separarse luego de cinco años en pareja. "Me separé en el último año pero, por suerte, sigo en relación de amistad con Gustavo, a quien quiero muchísimo", señaló la actriz en diálogo con Implacables (El Nueve).

Mientras disfruta del éxito teatral con "Dos locas de remate", junto a Soledad Silveyra, Llinás habló de su separación y aclaró que con su ex está todo más que bien. Además, se mostró agradecida por los cinco años que compartió con Gustavo y afirmó que hoy lo considera un amigo más que una expareja.

"Es mi amigo, un gran amigo. Fueron unos cinco años de pareja pero estuvo bueno también. Y después, te puedo decir que pasé una cuarentena bastante agradable porque estoy viviendo afuera", indicó.

Finalmente, Llinás dijo que está enfocada en el trabajo y en cuidar a sus mascotas. "Me encanta ocuparme de mis perros, te da mas tiempo para ellos. Para hacer las cosas que me gustan, los videos que hice muchos", cerró.

Recordemos que la actriz estuvo como invitada este sábado a PH, Podemos Hablar. Allí habló de su vida y recordó varios momentos que la marcaron. En un momento, Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al frente aquellos que recordaban "el momento en que recibieron una mala noticia". Llinás dio un paso hacia el punto de encuentro y habló de uno de los momentos más tristes de su vida.

Ante esta pregunta Verónica expresó: "Lo más impactante para mi fue cuando escuché que se había muerto mi hermano. Tenía 23 y yo 26. No recuerdo todo pero sí que me metí al baño y abracé a la toalla. No me preguntes por qué, tenía un compañero, un novio que estuvo conmigo pero reaccioné así",