Relato conmovedor: Verónica Llinás contó cuál fue el momento más triste de su vida

Verónica Llinás es una actriz argentina de cine, teatro y televisión. Es hija del escritor Julio Llinás y la pintora Martha Peluffo, y hermana de Sebastián Llinás y del director de cine Mariano Llinás. Fue integrante del mítico grupo teatral Gambas al Ajillo, que desde 1986 hasta 1990, presentó distintos espectáculos en el Centro Parakultural, el teatro Empire y la discoteca Cemento, entre otros.

Verónica Llinás fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos Hablar. La actriz habló de su vida y recordó varios momentos divertidos y también tristes. En un momento, Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al frente aquellos que recordaban "el momento en que recibieron una mala noticia". Llinás dio un paso hacia el punto de encuentro y habló de uno de los momentos más tristes de su vida.

Ante esta pregunta Verónica expresó: "Lo más impactante para mi fue cuando escuché que se había muerto mi hermano. Tenía 23 y yo 26. No recuerdo todo pero sí que me metí al baño y abracé a la toalla. No me preguntes por qué, tenía un compañero, un novio que estuvo conmigo pero reaccioné así".

La histriónica actriz Verónica Llinás también contó su experiencia con los ovnis, a lo cual dijo: “Estaba con un amigo, era todo estrellas, no había luna, ni luces ni nada. Todo despejado. Y de pronto le digo ‘mirá, un satélite’, pero iba andando y el satélite se quedó quieto. Empezó a hacerse grande, ahí me agarró un ataque de felicidad y grité ‘vienen para acá, vienen para acá’. Me dio alegría, pero de tamaño se hizo como de una estrellita a un sol y se ve que me vieron porque inmediatamente se achicó y se fue volando en diagonal rápido”.

Imagen: Instagram Verónica Llinás

Luego Llinás comentó la segunda vez que tuvo un encuentro cercano de tercer tipo: “Fue en el Uritorco, estaba charlando con Raúl Taibo, que está siempre ahí y está como muy conectado con todo eso. Vimos pasar una luz rápida, como una cosa increíble, le grité ‘¿viste eso?’, pero él me miró como ‘claro que sí’, ya los conocía”.

Imagen; Instagram verónica Llinás