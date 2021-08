El posteo de Wanda Nara que muchos entendieron como un palito para Antonela Roccuzzo

La mudanza de Antonela Roccuzzo a París ha desatado un fuerte interés en relación a otra habitante ilustre de la capital francesa, Wanda Nara. Mientras las mujeres ensayan una protocolar aproximación virtual, la mediática sorprendió con un posteo en la red que muchos entendieron como un palito para la rosarina.

La primera señal de Wanda hacia Antonela fue empezar a seguirla en la red, acción que la esposa de Lionel Messi retribuyó un día después.

Además, Wanda Nara llamó la atención al compartir un posteo apenas Messi y Roccuzzo llegaron a París. Pero luego, la esposa de Mauro Icardi optó por borrarlo y subir otra publicación que muchos entendieron como un palito para Antonela.

Posando en jean y remera, Wanda agradeció a sus millones de seguidores por su compañía incondicional, pero al referirse a aquellas personas que miran su perfil sin seguirla, la mención podría estar destinada a Roccuzzo, ya que Nara hizo el posteo antes de que Antonela empezara a seguirla, aunque con cierta demora. Varios seguidores interpretaron el comentario como una indirecta para la pareja de Messi.

“Somos ocho millones, yo sola, sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada. Como digo siempre de la nada y de a poquito. Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome. Los quiero a todos los que me siguen, los que me miran sin seguirme, y los que me dejan de seguir todos son parte de esto”, escribió Wanda Nara.