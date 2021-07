Alex Caniggia desconcertó a todos con un mensaje dedicado a ¿Cinthia Fernández?

Alex Caniggia publicó un mensaje en Twitter supuestamente dirigido a Cinthia Fernández. Muy agresivo, se refirió a la precandidatura a diputada de la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Luego aclaró que no se refería a ella, aunque parece todo lo contrario.

En la red social, le dedicó un fuertísimo comentario a una persona que tiene el apellido Fernández y acaba de lanzar su candidatura a diputada. Claramente, todos piensan que se refiere a Cinthia.

También podés leer: El repudiable error que convirtió en tendencia a Cinthia Fernández tras anunciar su candidatura

"Parece que el apellido Fernández es sinónimo de cagada... A falta de una, ahora la enana quiere ser diputada. Si la cornuda no sabe hacer nada. Para mí que los padres eran primos, si tiene la cabeza dañada", expresó. Sin embargo, se despidió aclarando que no se refería a la panelista. "Igual, no hablo de Cinthia", aclaró, mencionándola.

Muchos usuarios de la red social opinaron que Alex remató su fuerte comentario con la aclaración para evitar otro juicio. Recordemos que Sofía Bonelli ya le advirtió que Claudio Paul le iniciará acciones legales por los fuertes mensajes que les dedicó el fin de semana.