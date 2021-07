Dieron de alta a Pampita y pudo regresar a su hogar junto a su hija Ana

Pampita fue dada de alta este sábado del Sanatorio Otamendi, dos días después de haber dado a luz a la pequeña Ana. Luciendo espléndida con un trajecito blanco y una sonrisa radiante, la modelo salió a recibir a la prensa en la puerta del sanatorio y pudo regresar a su casa junto con su marido, Roberto García Moritán, y la recién nacida.

La beba nació el jueves a las 9:30 hs. pesando 3,100 kg. Su mamá había estado trabajando hasta la noche anterior, cuando grabó su última participación en La Academia de ShowMatch.

Tras dar a luz, y en diálogo con Pampita Online, su programa de NetTV en el que por unos días será reemplazada por Denise Dumas, Pampita explicó, la modelo comentó: "Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas. Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenía contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenía la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo".

También podés leer: La primera foto oficial de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Recordemos que todo fue registrado por las cámaras de Siendo Pampita, el reality que se emitirá por Paramount+ y que mostrará cómo fue el proceso del embarazo de la modelo hasta que Ana llegó a sus brazos. En la salida del sanatorio, pudo verse a uno de los camarógrafos que la viene siguiendo desde hace días, registrando a la prensa agolpada para fotografiar a la niña.