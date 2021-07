La primera foto oficial de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Se terminó la espera por los seguidores y admiradores de Pampita. Finalmente presentaron en sociedad a Ana, su hija recién nacida. La pequeña, fruto del amor entre la jurado de ShowMatch y Roberto García Moritán, llegó al mundo este jueves a las 9:30 de la mañana en el Sanatorio Otamendi por parto natural.

Luego de mostrar algunas imágenes de la niña (un piecito o la boquita), la modelo compartió la primera foto oficial de la pequeña en sus redes sociales.

"Tiene la boca de Delfi y de Robert, es muy linda. Se parece a mí por la nariz. Se parece a todos", contó.

La primera foto oficial de Ana, la hija de Pampita.

"En un momento se habló de una cesárea porque pasaban muchas horas. Robert se portó increíble, me hacía masajes, me cuidaba, estábamos agotados", recordó y agregó: "Me encantó estar en el agua y quise ir más a lo tradicional. Todo sucedió mágicamente", agregó.

"Es increíble la cantidad de amor, estamos viviendo un sueño, con Robert queríamos tener hijos juntos. Vino cuando tenía que venir, estamos agradecidísimos a la vida", comentó Pampita.