Nació la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita dio a luz a su quinta hija este jueves. La noticia la confirmó Luciana, la madrina de la beba que nació a las 9:30. Anoche, luego de su participación en ShowMatch, la modelo comenzó con contracciones y cerca de la una de la madrugada ingresó al Sanatorio Otamendi acompañada por su marido, Roberto García Moritán.

La última foto que publicó Pampita antes de dar a luz.

Según informaron en Nosotros a la mañana, cuando anoche la revisaron los médicos notaron que la beba aún no estaba ubicada. Es por eso que le sugirieron a la modelo que saliera a caminar. "Nos recomendaron caminar. ¿Será hoy?", escribió el empresario en su cuenta de Instagram junto a las imágenes de su esposa.

Los posteos de Roberto García Moritán horas antes del nacimiento de su hija.

Luciana Pizzolorusso, madrina de la beba, habló con el ciclo de eltrece y confirmó con emoción la noticia: "Nació, está re bien. No sé nombre, no sé nada. Ay, qué alegría, qué merecida. Este bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta".

Recordemos que la pequeña es la quinta hija de Pampita, que fue madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio (de su relación anterior con Benjamín Vicuña), y la tercera de Roberto García Moritán, que es papá de Delfina y Santino (de su matrimonio con Milagros Brito).